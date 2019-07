Muore a venti anni dopo lo scontro in moto. Non ce l'ha fatta Alessandro Bindi, di Figline Valdarno - Incisa, che sabato scorso 21 luglio era rimasto coinvolto nell'incidente di Poggio Bagnoli (Laterina - Pergine Valdarno) lungo la strada regionale 69. Il giovane era venuto a collisione con un camioncino e le sue condizioni dopo l'impatto erano apparse subito gravi. Andato in arresto cardiaco, il suo cuore aveva ripreso a battere dopo il massaggio cardiaco praticato da soccorritori del 118 e vigili del fuoco di Arezzo. Poi il volo in elicottero verso le Scotte di Siena dove però Alessandro è spirato la sera di martedì. La tragica notizia ha sconvolto il Valdarno dove il ventenne era conosciuto. Praticava softair con il gruppo Rebeles. Nello scontro aveva riportato trauma commotivo, trauma toracico e traumi agli arti.