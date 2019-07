Studente in gita scolastica lancia messaggio in bottiglia a Corfù, ritrovato dopo oltre cento giorni a Giulianova, a 700 chilometri di distanza. Protagonista della storia è un diciottenne di Castiglion Fiorentino, Andrea Gallorini, che lo scorso aprile è stato con i compagni di classe della Quinta P dell'Istituto Giovanni da Castiglione in viaggio di istruzione in Grecia. Al momento del ritorno, salpati da Patrasso, una volta giunti davanti a Corfù gli è venuta l'idea di scrivere un messaggio e lanciarlo in mare all'interno di una bottiglia di birra Corona.

Giorni fa una famiglia in vacanza a Gulianova (Teramo) era in barca a vela quando ha notato la bottiglia galleggiare a fior d'acqua. Ripescata con il retino, è stato notato il biglietto arrotolato. C'era il contatto mail del giovane e si sono scritti. Ora il desiderio di Andrea è quello che il viaggio della bottiglia prosegua, con un nuovo lancio. Una catena che deve continuare, con un secondo messaggio all'interno. La bottiglia di fatto ha seguito lo stesso percorso degli studenti, che dopo la gita tornarono in Italia, approdando ad Ancona.

A ispirare il gesto dello studente, il fascino di affidare alle onde qualcosa di cui non si ha affatto certezza che possa arrivare e a chi. Un "social" molto particolare, che rimanda ai vecchi libri di avventura, praticato da un giovane della generazione di Instagram.

