Festival Raro e caro,I dubbi di Angelo Rossi

Arezzo e i costi della cultura. Dibattito acceso in città dopo che il Corriere di Arezzo ha pubblicato l'impegno di spesa della Fondazione Guido d'Arezzo per il Raro Festival, 660 mila euro, e la cifra prevista per il 2019, un milione e 850 mila euro. Ecco un intervento critico che viene dalle file della maggioranza in consiglio comunale, da parte di Angelo Rossi.

"Quello che ho provato venendo a conoscenza delle cifre del Raro festival è stato un mix tra sorpresa e perplessità, e credo sia una reazione piuttosto normale in quanto parliamo di un vero e proprio record di costi che polverizza qualsiasi importo di soldi pubblici mai speso per qualunque altro evento o festival nel nostro comune.

Nonostante io sia fortemente contrario all'assistenzialismo considero però la cultura e gli eventi culturali come un perimetro un po' atipico in ambito amministrativo che merita uno strappo alla regola, infatti è chiaro come l'intervento pubblico sia nella maggior parte dei casi necessario o indispensabile per dare vita e forza ad eventi e alcune forme d'arte che altrimenti non potrebbero camminare con le proprie gambe, ma non quando queste fagocitano completamente tutte le risorse, anche delle partecipate.

Già perchè quando si parla di cultura c'è anche la cultura giovanile, c'è il "pop", ci sono le piu' svariate forme di e tipologie di musica moderna, c'è la letteratura, la poesia o cinema, e credo fermamente non esista una cultura di serie A e di serie B, e invece andando ad analizzare le pieghe del cospicuo bilancio della fondazione che è di 1 milione e 850.000 euro è evidente come la quasi totalità delle risorse siano investite su eventi fortemente elitari e questo poi genera inevitabilmente forti ripercussione su qualunque altra tipologia di evento si voglia fare in città, perchè quando le gli investimenti e le risorse sono assorbite e terminate per un festival di lirica e una mostra d'arte moderna è palese che tutto il resto vada in apnea.

Per esempio Mengo, che ha avuto un enorme successo, ha ricevuto un contributo quasi 30 volte inferiore rispetto a un raro festival, o addirittura un Passioni festival che ha prodotto uno degli eventi piu' riusciti di questa estate è stato fatto senza alcun contributo comunale e anzi non ha nemmeno ricevuto il patrocinio, e con questo credo di avere detto tutto.

Non vorrei pero' che tutto si riducesse ad una lotta tra cultura "pop" e cultura elitaria, perchè non è cosi' e non è il senso del mio ragionamento.

in aula del consiglio comunale quando votammo le fondazioni mi espressi con chiarezza, è a verbale, che avrei visto meglio un'unica fondazione che con forti criteri manageriali legati al turismo e alle ricadute sul territorio che si occupasse di tutto cio' che è turismo, cultura ed eventi perchè a mio avviso sono settori fortemente correlati e che possono andare in sinergia e che il rischio facendone due sarebbe stato di avere due fondazioni in corto circuito l'una dall'altra.

E cosi' è stato. Infatti da un lato abbiamo la fondazione Intour che incarna perfettamente i criteri manageriali e che hanno come obiettivo quello della ricaduta sul territorio, e dall'altro una Fondazione cultura, dotata tra l'altro di un budget piu' rilevante, che invece è legata esclusivamente alle scelte interne dell'assessore alla cultura e a quelle del direttore artistico, alle loro sensibilità e alle loro inclinazioni, fondamentalmente senza alcuna possibilita' di controllo, vaglio o passaggi informativi di organismi democratici come la commissione consiliare cultura o il consiglio comunale."