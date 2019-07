E' morto il farmacista cortonese Marcello Capacci, 59 anni: era stato investito da un'auto il 23 ottobre 2018. L'incidente avvenne a Tavarnelle, dove lavorava come dipendente nella farmacia del dottor Lanfranco Ricci. Sceso dall'auto, quella mattina il dottor Capacci attraversava sulle strisce. L'urto ha provocato traumi gravissimi. Portato inizialmente a Siena con il Pegaso, è stato trasferito in vari ospedali. Non si è più ripreso, fino al decesso in una clinica privata senese. Abitava a Camucia. La notizia ha addolorato quanti lo conoscevano nella zona di Cortona. A Tavarnelle era un punto di riferimento. La procura della repubblica di Arezzo ha disposto l'autopsia e il fascicolo già aperto sull'investimento lungo la strada regionale 71 passa ora da lesioni colpose gravissime a omicidio colposo.