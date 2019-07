Bartemucci in bici "disegna" la Toscana

Nuova impresa di Andrea Bartemucci, il professore di motoria campione italiano di ultracycling. Ha percorso il "giro della Toscana" seguendo la linea di confine della regione. Una cavalcata di tre giorni, per 1.022 chilometri con partenza e arrivo dalla sua Cortona. Ha impiegato 44 ore, in sella alla sua bicicletta, e alla fine la mappa della app Strava mostra il profilo della Toscana come lo conosciamo dai libri di geografia. Un'avventura in solitaria, vissuta con la consueta grinta. Dagli Appennini alla costa tirrenica, un tour mai visto prima che vale ad Andrea Bartemucci (Aretino dell'anno 2018) il "titolo" di granduca sui pedali.

