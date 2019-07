Maltempo: allagamenti in città, sottopassi chiusi. Decine di interventi dei vigili del fuoco

Sono decine - e sono ancora in corso - gli interventi, causati dal maltempo, delle squadre dei vigili del fuoco per far fronte alle richieste giunte da molte zone di Arezzo e da alcuni centri della provincia. Nel capoluogo la pioggia battente del pomeriggio - in qualche caso mista a grandine - ha provocato numerosi allagamenti. Alcuni sottopassi sono stati chiusi dalla Polizia locale, mobilitata per far fronte all'emergenza, così come alcune strade della città. Colpite le zone del Giotto, via Romana, mentre uno smottamento è stato segnalato a Olmo. Problemi anche in alcune aree di Castiglion Fiorentino.