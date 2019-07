Da Olmo a via Romana decine di allagamenti, la Pieve del Bagnoro sommersa da un metro d'acqua

Da Olmo a via Romana, dal Giotto a Pescaiola. Sono decine gli allagamenti e i danni causati dal violento nubifragio che ieri pomeriggio si è abbattuto su Arezzo e alcune zone della provincia, in particolare in Valdichiana. Pioggia, vento e grandine. Una vera e propria emergenza maltempo che ha creato molti problemi specialmente nel capoluogo tra sottopassi allagati e strade chiuse. Particolarmente grave la situazione nell'abitato del Bagnoro, con la Pieve di Sant'Eugenia sommersa da oltre un metro d'acqua. Disagi anche sul fronte dei trasporti pubblici, sia per le linee degli autobus che per i treni. La stazione di Arezzo è rimasta chiusa nel pomeriggio per circa un'ora.