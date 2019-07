"Maltempo, fenomeno di eccezionale gravità". Appello del sindaco Ghinelli

"Arezzo in queste ore è investita da un fenomeno meteorologico di straordinaria violenza che sta mettendo a dura prova alcune zone della città". Sono le parole che il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli (nella foto al Bagnoro insieme all'arcivescovo Riccardo Fontana), ha affidato nella tarda serata di sabato 27 giugno alla propria pagina facebook per lanciare anche un appello agli aretini. "Insieme alla Polizia locale, a settori dedicati dell'amministrazione comunale, ai Vigili del fuoco, alle Forze dell'ordine, alla Protezione civile, ad operatori e volontari e singoli cittadini, sono impegnato in prima persona per poter dare un contributo utile. Faccio appello a tutti i cittadini affinché non si muovano da casa, e affinché, qualora non abbiano specifiche competenze, non intervengano direttamente in situazioni di rischio. Nelle prossime ore sono previste ancora piogge, sarà mia cura nei limiti del possibile potervi informare dell'evoluzione della situazione che, ripeto, ha caratteristiche di eccezionalità e singolare gravità".