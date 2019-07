Il cielo ancora brontola e scarica acqua nella notte che ad Arezzo segue il giorno del diluvio. Ore e ore di pioggia incessante, dalle 14 in poi. All'inizio la grandine, quindi il diluvio. Si lavora, si impreca, si trema. E non mancano le polemiche. Non si segnalano dispersi né persone ferite e questa è la notizia migliore.

Dopo le 22.30 del 27 luglio, il giorno del diluvio su Arezzo e la zona a sud in direzione Valdichiana, si segnalano quattro persone evacuate da Pieve a Quarto per uno smottamento del terreno e quattro persone evacuate da via Anconetana per il crollo di un contro soffitto con allagamento dell'abitazione. Numerose le utenze rimaste senza energia elettrica, con squadre Enel in azione.

Prima delle 22 gli interventi che i vigili del fuoco dovevano ancora smaltire erano duecento nell'ambito della provincia, nonostante il dispiegamento di forze: 60 unità provenienti dai comandi di Arezzo, Prato e Siena.

Forze dell'ordine, tecnici degli enti e protezione civile sguinzagliati nei punti critici. Strade chiuse e disagi negli spostamenti, con l'invito a non utilizzare l'auto se non in caso di assoluta necessità.

Sui social le immagini a getto continuo di vie allagate, auto bloccate, gente che spala, manciate di chicchi di grandine come susine. Impressionanti le foto della Pieve del Bagnoro sotto un metro d'acqua e il fiume di acqua e fango su Rigutino all'altezza della pizzeria. In corso una notte di lavoro. Con la luce del sole le ferite al territorio, in città e nelle frazioni, saranno evidenti.