E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, informa che il fenomeno di maltempo verificatosi oggi 27 luglio in Toscana, caratterizzato da numerose fulminazioni, ha provocato alcuni disservizi alle linee elettriche di Arezzo e provincia.

Si tratta di danneggiamenti alle linee, dovuti a fulmini o a caduta di rami e piante sui conduttori, sparsi e circoscritti che l’azienda elettrica ha già individuato e sta gestendo.

Questo il dato di dettaglio per Arezzo e provincia:

Arezzo città 41

Castel San Niccolo 33

Castelfranco Piandisco' 64

Castiglion Fiorentino 302

Foiano della Chiana 115

Lucignano 36

Marciano della Chiana 34

Monte San Savino 62

Monterchi 73

Ortignano Raggiolo 198.

Laddove tecnicamente possibile, gli interventi proseguiranno tutta la notte per poi riprendere all’alba per le situazioni più complesse per cui non sarà possibile operare in orario notturno.

In generale, non vi sono aree estese disalimentate ma sono tutti casi sparsi e dislocati, anche in territori impervi di transito linee, che richiedono operazioni complesse.

E-Distribuzione ricorda che, per la segnalazione dei guasti, è possibile contattare il numero verde 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social facebook e twitter di E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la "mappa delle disalimentazioni" che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.