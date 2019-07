Morto travolto dall'acqua sotto il diluvio che ha colpito Arezzo, la frazione di Olmo piange Pergentino Tanganelli. E la società sportiva della quale Pergentino, chiamato anche Carlo, era uno dei dirigenti, l'Olmoponte in segno di lutto annulla l'evento in programma per martedì 30 luglio con Ciccio Graziani.

"È una bruttissima notizia quella che ci è giunta al risveglio", si legge nella bacheca facebook del gruppo sportivo. "Il maltempo ha infierito in maniera tragica sulla nostra società, ci ha portato via Pergentino Tanganelli, dirigente da sempre impegnato, nonché grande amico di tutti noi. L'impegno e l'attività continua di Pergentino nell'Olmoponte ci spingono doverosamente ad annullare la serata di martedì 30 luglio che prevedeva il party e la presentazione dell'accordo e dei programmi della nostra scuola calcio con Ciccio Graziani. Tutto l'Olmoponte si stringe idealmente alla famiglia di Pergentino condividendone l'immenso dolore."

Factotum instancabile, addetto alla biglietteria e molto altro, Tanganelli aveva 72 anni. Aveva lavorato all'Agenzia delle Entrate. Viveva al Matto e la tragedia si è consumata proprio nei suoi luoghi, resi una trappola mortale della pioggia caduta con violenza e abbondanza. La sua auto è stata investita dall'acqua ed è rimasta in panne, l'uomo è sceso per raggiungere a piedi un riparo o tornare a casa, ma è stato travolto da un'ondata. Stamani, domenica 28 luglio, il ritrovamento del corpo senza vita in un fosso di scolo, dopo una notte di angoscia e ricerche da parte dei familiari. Nella caduta Tanganelli avrebbe battuto la testa.

Un uomo di vita sociale e di sport. Anche Orgoglio Amaranto con una nota esprime cordoglio per la morte di Pergentino Tanganelli: "Orgoglio Amaranto si stringe alla famiglia Tanganelli per la scomparsa di Pergentino, vittima della tremenda ondata di maltempo che ha colpito Arezzo nelle ultime ore. A lui ci univano la passione per il calcio, lo spirito d'iniziativa nel mettersi a disposizione degli altri e della comunità, l'attaccamento al nostro territorio. Da parte del comitato, le più sentite condoglianze ai familiari e alla società OlmoPonte, di cui Pergentino era uno storico e apprezzato dirigente".