Il primo pensiero va alla vittima, Pergentino Tanganelli, 72 anni, travolto ad Olmo da un fiume giallo di acqua e fango che ha invaso la strada e lo ha spinto nel fosso. Si è trovato al momento sbagliato nel momento sbagliato. Paese in lutto.

Il pensiero va ai tanti danneggiati: famiglie, aziende, agricoltori. E poi ai tanti uomini e donne impegnati nell'emergenza in tutte le sue forme. Case allagate e strade piene di fango.

Un diluvio mai visto, un pugno in faccia ad Arezzo e alla parte del suo territorio che guarda verso sud, la Valdichiana.

I dati degli esperti (Lorenzo Sestini, Arezzometeo) dicono tutto: in 24 ore 222 millimetri caduti a Cesa e 200 a Ottavo. Oltre due metri di acqua, un muro. Impossibile da governare per un tombino anche pulito, ma ciò non toglie che la cura del territorio, la pulizia dei fossi e delle caditoie lascia troppo spesso a desiderare.

In ginocchio zone di Arezzo, il Bagnoro con la sua splendida e antica pieve allagata (in suo soccorso sono intervenuti volontari), Olmo, Sant'Anastasio, Pieve a Quarto, Rigutino e Frassineto. Gente con la pala in mano fin dalle prime luci dell'alba. Vigili del fuoco a fare la spola qua e là insieme alle squadre della protezione civile. Centinaia gli interventi. Addetti di Enel alle prese con linee elettriche da ripristinare.

L'agricoltura frustata dalla grandine: 10 milioni il conto dei danni di Coldiretti. Nelle aziende si trema e si spera negli aiuti statali altrimenti sarà un disastro.

A Firenze riunione tra Regione, Province e Prefetture. Il governatore della Toscana, Enrico Rossi, ha annunciato alla protezione civile nazionale domani, lunedì 29 luglio, sarà dichiarato lo stato di emergenza e inizierà la conta dei danni.

Fino alle 20 dichiarato il codice giallo e da domani pressione in aumento. Il diluvio del 27 luglio lascia profonde ferite e un grave lutto. Aretini subito con le maniche rimboccate dal mattino della domenica 28 luglio, sotto il cielo ancora grigio e sotto la pioggia.