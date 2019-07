Matrimonio rinviato per alluvione. E' successo a Frassineto, una delle località del comune di Arezzo più colpite dal maltempo che sabato 27 luglio ha flagellato il territorio. Strade come fiumi e sposo impossibilitato a raggiungere la chiesa per la cerimonia. Sul Corriere di Arezzo il caso delle nozze saltate per la coppia Cristina Andreini e Michele Gattobigio. Lei, 28enne, lui 30enne. Michele è rimasto bloccato a Rigutino, alcuni invitati sono riusciti a raggiungere la chiesa dove hanno atteso al buio invano gli sposi. Era tutto pronto, il coro, il ricevimento. Anche il prete ha dato tutta la disponibilità per spostare in avanti l'orario, sperando che il diluvio smettesse. Niente da fare. Neanche con jeep e trattori è stato possibile percorrere la strada per Frassineto, trasformata in torrente. Cristina per due volte si è preparata, con il vestito, per presentarsi all'altare insieme a Michele, ma è stato impossibile. Tutto da rifare. Partendo dal grande amore che unisce i due e dall'abbraccio di incoraggiamento di tutti i loro cari e amici.

