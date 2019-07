Un uomo è stato trovato senza vita a bordo di un'auto parcheggiata in via Arno ad Arezzo. Gli inquirenti - sul posto la Polizia - svolgono accertamenti. Nessun segno di violenza. Un malore. Si valuta ogni ipotesi, compresa l'overdose. La macchina con a bordo la persona sul sedile lato guida è stata notata di primo mattino ed è scattato l'allarme. Per l'uomo - aretino, 52 anni - non c'era più nulla da fare. Il corpo è stato trasportato all'ospedale San Donato a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti specifici con cui risalire alle esatte cause della morte.