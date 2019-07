Auto precipita sul sagrato del Duomo di Arezzo. Bizzarro incidente sabato pomeriggio. Durante la celebrazione di un matrimonio, una delle vetture parcheggiate sul sagrato della cattedrale è finita per "scivolare" lungo le gradinate andando a sbattere contro le vetture parcheggiate lungo la strada. Un curioso incidente che ha rievocato nella mente di chi ha notato l'auto incidentata, la scena del film da Oscar "La Vita è Bella di Roberto Benigni". L'attore e regista cinematografico si era però fermato prima. Nelle vesti di Guido con a bordo l'amata Dora era finito, sotto la pioggia battente, proprio sul sagrato andando a sbattere su un colonnino per poi proseguire la discesa sulle scalinate a piedi dopo aver steso un tappeto rosso. Sabato l'auto, a causa di una distrazione, ha invece imboccato le scalinate. Pare che a bordo non ci fosse nessuno e che l'auto sfrenata sia scivolata.