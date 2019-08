L’avvocato Roberto De Fraja è il nuovo presidente dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo. Il nuovo “governo” degli avvocati aretini è stato deliberato con espressione unanime. Vice presidente è l’avvocato Rita Cavezzuti, segretario l’avvocato Alessandra Joseph e tesoriere l’avvocato Riccardo La Ferla Omiccioli. Sempre all’unanimità, in seno al Consiglio dell’Ordine conferite le deleghe agli avvocati: Paolo Enrico Ammirati, Domenico Capalbo, Antonella Calussi, Anna Boncompagni, Riccardo Lelli, Nicola Detti, Francesca Arcangioli. I nuovi organismi saranno in carica per i prossimi quattro anni. Il nuovo assetto dell’Ordine degli Avvocati del foro di Arezzo arriva dopo le recenti elezioni, che hanno registrato una straordinaria partecipazione di avvocati al seggio allestito presso il palazzo di giustizia. L’avvocato Roberto De Fraja, 75 anni, una lunga esperienza alle spalle, con a fianco valenti colleghi nello studio associato, assume quindi il prestigioso incarico che, dopo le dimissioni dell’avvocato Piero Melani Graverini - eletto nel Consiglio Nazionale Forense - è stato ricoperto dall’avvocato Enrico Burali.