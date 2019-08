Auto si ribalta, ferito un sessantenne

Un uomo di 62 anni è rimasto ferito a seguito di un incidente che si è verificato nella tarda mattinata di mercoledì sull'A1, all'altezza della Crocina. Per cause da accertare l'uomo ha perso il controllo della vettura che è finita fuori strada ribaltandosi. E' stato soccorso da Pegaso e quindi trasferito in codice rosso alle Scotte. I sanitari hanno riscontrato trauma cranico e commotivo e trauma toracico. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale