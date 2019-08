Bloccato nel ghiaccio sulle Dolomiti: aretino salvato dal soccorso alpino

E' rimasto bloccato tra la roccia e il ghiaccio mentre stava effettuando una discesa sulle montagne delle Dolomiti. Protagonista della disavventura un aretino, appassionato di scalate, che insieme a un alpinista di Brescia stava ridiscendendo in cordata dal Crozzon di Brenta (Madonna di Campiglio). La richiesta di aiuto da parte dei due è partita intorno alle 21.45 di martedì 6 agosto. A causa del maltempo l'elicottero con i visori notturni non ha potuto alzarsi in volo e per questo dalle stazioni del soccorso alpino di Pinzolo e Madonna di Campiglio sono partite due squadre che hanno raggiunto gli alpinisti intorno alle 2 di notte. Sono stati accompagnati in un rifugio e da qui, all'alba, a bordo di un elicottero sono stati accompagnati a valle.