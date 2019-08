Scontro tra auto, feriti in tre

Scontro tra auto a Castiglion Fiorentino, in via Tevere, intorno alle 12,30, restano feriti in tre. Una ragazzi di 21 anni di Castiglioni è stata portata alla Fratta per un trauma al torace, un ventenne di Cortona è stato trasferito al San Donato in codice rosso per un trauma all'addome. Il terzo ferito coinvolto è stato portato ad Arezzo in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di rito.