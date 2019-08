Uomo di 74 anni trovato senza vita dentro una cisterna

Un uomo di 74 anni è stato ritrovato senza vita all'interno di una cisterna in località Riccio a Cortona. Da chiarire le cause della morte. In un primo momento si è parlato di malore. L'uomo era andato a sistemare una cisterna profonda circa un metro intorno alle 7. Alle 9 la moglie, non vedendolo tornare a casa è andata a controllare e lo ha trovato senza vita. E' stato dato l'allarme ma quando sono arrivati i soccorsi non c'era alcunché da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco.