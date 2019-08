Va in cerca di funghi e si perde nel bosco: ritrovato dopo tre ore

E' andato in cerca di funghi e si è perso nei boschi di Montagna, a Sansepolcro. Lo hanno ritrovato, sano e salvo, dopo circa tre ore i vigili del fuoco mobilitati per le ricerche. Disavventura a lieto fine per un ottantenne che, insieme alla moglie e ad altre persone, ha raggiunto nella prima mattinata di domenica 11 agosto, i boschi della località biturgense alla ricerca di funghi. Intorno alle 7 l'allarme, lanciato proprio dalla moglie, che aveva perso contatto con il marito. Sul posto sono state fatte convergere alcune squadre dei vigili del fuoco e si è alzato in volo anche l'elicottero. Poco prima delle 10, una squadra ha ritrovato l'anziano, in buone condizioni di salute.