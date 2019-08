Pecore sbranate dai lupi in un'azienda agricola a Camucia

Quattro pecore sbranate dai lupi in un'azienda agricola di Camucia. Torna l'allarme dopo l'attacco avvenuto nella notte tra sabato e domenica in una zona recintata che si trova a pochi metri di distanza dalla casa dei proprietari dell'azienda. Sull'episodio interviene la Coldiretti aretina: "Le imprese non possono più sostenere questa situazione. E' urgente che le amministrazioni prevedano misure per ristabilire un giusto equilibrio tra la presenza del lupo e quella degli allevatori. Se la protezione del lupo è d'interesse collettivo, è necessario che l'intera collettività, e non solo il mondo agricolo, se ne faccia carico. Il lupo deve stare nel suo habitat, nel momento in cui queste condizioni vengono meno, è necessario adottare tutte quelle misure volte a tutelare il lavoro degli imprenditori agricoli e allevatori, evitandogli, com'è successo anche in questi ultimi casi, di trovarsi il lupo a ridosso della propria abitazione".