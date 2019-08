Si scaglia contro i carabinieri: fermato con lo spray urticante

Si è scagliato contro i carabinieri, intervenuti in un'abitazione di un centro del Valdarno per sedare una lite scoppiata tra il 52enne, originario della Romania, e la sua ex compagna. L'uomo, alla vista dei militari in forza al Nucleo Radiomobile della compagnia di San Giovanni Valdarno, ha continuato a dare in escandescenza, al punto da ferirli in modo lieve durante una colluttazione. E' stato allora che uno dei carabinieri ha utilizzato lo spray urticante verso il 52enne. Nei confronti dell'uomo è poi scattato l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale.