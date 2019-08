Vendevano false griffes: sequestrati 900 capi di abbigliamento

I capi di abbigliamento venivano venduti on line a prezzi stracciati. Griffes contraffatte che arrivavano in quella sorta di magazzino di Camucia da un centro dell'hinterland napoletano e da qui ripartivano verso il domicilio del cliente che aveva fatto l'acquisto rispondendo ad un annuncio sui social network. Quattro persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza di Arezzo per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e per ricettazione. Sequestrati 900 tra articoli di abbigliamento ed accessori.