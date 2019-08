Archivio Vasari, i Festari vogliono chiedere i danni allo Stato

Archivio Vasari, i fratelli Festari vogliono chiedere i danni allo Stato. E' Tommaso, uno dei quattro fratelli, ad annunciare: "Stiamo preparando un'azione civile per chiedere il risarcimento per quanto abbiamo dovuto subire negli ultimi trent'anni, per le spese, ingenti, sostenute nel tempo". Un nuovo capitolo sta per aprirsi dunque nella storia di un contenzioso che va avanti da anni e che, dopo l'esproprio delle Carte, è tornato nelle aule dei tribunali. "I nostri avvocati sono al lavoro - conferma Tommaso Festari - Come proprietari dell'Archivio abbiamo subito dei danni. E' arrivato il momento di chiedere un risarcimento".