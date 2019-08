Locali per il Presidio della Polizia Locale in piazza Guido Monaco: offerte entro il 9 settembre

Il Comune di Arezzo ha pubblicato il bando per individuare un locale da affittare in piazza Guido Monaco per aprire un presidio della polizia locale. Una decisione maturata dalla necessità di sorvegliare per motivi di sicurezza l'area della piazza e le zone limitrofe del centro storico. È stato quindi pubblicato il 14 agosto l'avviso pubblico per individuare un locale idoneo.

Si cerca un ambiente tra i 15 e 50 metri quadrati che potrà svilupparsi anche su più piani. Eventuali adeguamenti alle esigenze normative e logistiche di un presidio di polizia locale saranno a carico dell'amministrazione comunale. Le offerte da parte di privati titolari dei locali dovranno pervenire entro le ore 13 del 9 settembre 2019. Il bando è stato pubblicato sul sito del Comune.



