Ferito a 16 anni nello scontro tra moto e auto

Un giovane centauro di 16 anni è rimasto ferito questa sera poco dopo le 19 in via Anconetana ad Arezzo. In sella ad una moto, si è scontrato con un'auto. E' stato trasportato dal 118 all'ospedale San Donato. Sul posto automedica, ambulanza e carabinieri per i rilievi di legge.

Il sedicenne ha riportato un trauma cranico commotivo e i sanitari stanno svolgendo tutti gli esami e gli accertamenti del caso per poi decidere l'eventuale trasferimento in un centro specializzato.