Incendio nel negozio, evacuati appartamenti

I Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti questa mattina, domenica 18 agosto, alle 6.45 in Largo Tevere ad Arezzo, per l'incendio di una attività commerciale. Le fiamme sono state controllate. Per l’ingente fumo sprigionato sono stati evacuati gli appartenenti sopra il negozio. Nessuna persona ferita o intossicata. Ingenti i danni all’attività commerciale. I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel posto con 3 mezzi e 9 uomini .