Famiglia aretina si trova a pranzo con Salvini

Famiglia aretina in vacanza a Cervia si ritrova a pranzo con il vice premier Matteo Salvini. E' successo sabato 18 luglio in un locale del lungomare. L'avvocato Carlo Barsotti e la moglie, l'avvocato Roberta Blasi, erano con il figlio a tavola quando hanno visto arrivare il ministro con familiari e amici. In tanti si sono proposti per selfie e strette di mano. La famiglia Barsotti si è presentata dicendo di essere di Arezzo e Salvini ha risposto loro di salutare gli aretini. A torso nudo, in tenuta balneare, disponibile con tutti, il leader della Lega ha consumato pizza, panino e Coca Cola prima di tornare in spiaggia. Un clima di normalità e serenità, un break privato nel corso della crisi politica dagli sviluppi ancora indecifrabili.