Incendio a macelleria islamica: un cortocircuito. Abitazione agibile, alimenti tolti dal commercio

Un cortocircuito dal quadro elettrico del negozio è all'origine dell'incendio nella macelleria islamica di Largo Tevere ad Arezzo. Sarebbe questa la causa del rogo divampato dopo le 6 in zona Saione. Esclusa dal campo delle ipotesi quella di un atto doloso. I vigili del fuoco di Arezzo, dopo aver spento l'incendio, hanno eseguito con i loro tecnici accurate ispezioni anche nell'abitazione soprastante l'attività commerciale: è stata dichiarata agibile, non ci sono danni alle strutture.

Le persone che ci abitano hanno potuto far rientro a casa dopo essere stati evacuati per il denso fumo che costituiva un grave pericolo. A Saione oltre a vigili del fuoco, polizia e polizia locale anche gli operatori Asl: sotto sequestro tutti i prodotti alimentari che dovranno essere smaltiti, dopo essere stati tolti dal commercio. Ingente il danno per l'attività: il titolare della macelleria etnica è un magrebino, che davanti alla scena dell'incendio ha avuto un mancamento.