Manuel Pesci vince il Giro del Casentino

Manuel Pesci del Gs Malmantile conquista in volata l'edizione 103 del Giro del Casentino. Prima vittoria del giovane di Castiglion Fiorentino che ha battuto 15 avversari nello sprint al Corsalone. Velocista, Pesci ha sfruttato le sue doti dopo aver tenuto egregiamente nelle impegnative salite. Al secondo posto il tiberino Quartucci e terzo Corradini, che aveva vinto lo scorso anno.

Per Pesci un successo di grande prestigio nell'edizione che cadeva a 80 anni dall'epico successo di Fausto Coppi e nel giorno in cui è stato osservato un minuto di silenzio per Felice Gimondi.