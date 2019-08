Ladri fanno razzia in quindici case, maltrattato il cane dei proprietari

Ladri scatenati sotto Ferragosto a Cavriglia. Prese di mira una quindicina di case, dove i malviventi hanno rubato prevalentemente oro e contante, nel territorio tra Castelnuovo dei Sabbioni, Massa e Macie. Hanno agito approfittando dell'assenza dei proprietari per le vacanze o anche di poche ore per introdursi all'interno e portare via quello che hanno trovato. Tra le vittime ci sono stati anche il politico Francesco Ruscelli e il preparatore atletico Juventus Daniele Tognaccini. Nel caso di Ruscelli è stato maltrattato il cane, che i proprietari hanno ritrovato terrorizzato e chiuso in un recinto interno. Indagano i carabinieri che stanno effettuando i controlli in tutta la zona.