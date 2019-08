Confiscati a Antonio Moretti immobili per due milioni

Confiscati immobili per due milioni di euro all'imprenditore aretino Antonio Moretti, re del vino. Il provvedimento è stato eseguito in seguito alla sentenza definitiva di condanna per il mancato versamento dell'Iva nell'anno 2009 con la ditta di abbigliamento Confitalia, fallita. Case e terreni confiscati erano già sotto sequestro per la vicenda autoriciclaggio che lo scorso novembre portò Antonio e il figlio Andrea agli arresti domiciliari, insieme a due stretti collaboratori del gruppo. Il patrimonio immobiliare confiscato appartiene alla società Mefa srl di Arezzo, ma secondo la Guardia di Finanza è riconducibile a Moretti senior. L'imprenditore adesso può, con l'incidente di esecuzione, opporsi all'esproprio dei beni. Intanto è attesa per settembre la conclusione delle indagini sul filone autoriciclaggio (25 milioni di euro) con il pm Marco Dioni che si accinge a formulare le richieste in vista del processo. Nella stagione delle confische che colpisce la famiglia Moretti, si inserisce quella dello yacht Lapedo di Andrea, per il quale è in programma a ottobre l'asta con prezzo base di 900 mila euro.

ARTICOLO SUL CORRIERE DI AREZZO IN EDICOLA E ON LINE DEL 20 AGOSTO