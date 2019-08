Scontro frontale sulla rotatoria fuori controllo

Scontro frontale sulla rotatoria nella zona del Ponte a Castiglion Fiorentino. Fortunatamente nessuna conseguenza seria per i conducenti delle due auto coinvolte. E' successo lunedì mattina, 19 agosto, nella stessa zona in cui si era verificato l'incidente con feriti dieci giorni prima.

Un automobilista ha imboccato la rotonda con direzione di marcia opposta, inevitabile la collisione con una macchina condotta da una donna che procedeva nella giusta direzione.

La viabilità della zona così nevralgica e trafficata, in ingresso al paese, tra aziende e abitazioni, presenta aspetti critici e deficit di sicurezza sotto vari profili. E l'immagine stessa, il decoro, per chi arriva a Castiglion Fiorentino dall'autostrada risulta pessima per incuria e trascuratezza. Un biglietto da visita del paese inadeguato.

Risulta in corso una trattativa tra Comune e Provincia per passare la competenza al municipio e mettere mano a migliorie e riorganizzazione. L'asse via Beroardi - Ponte, al di là delle distrazioni degli automobilisti tratti in inganno frequentemente dalla rotonda (segnaletica forse da potenziale) appare inadeguato e pericoloso, con massiccio transito di mezzi a grandi velocità in barba ai limiti a alla vivibilità della zona.