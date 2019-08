Donna incinta colta da malore al parco soccorsa dalla polizia. E' successo ad Arezzo al Foro Boario. Durante la consueta attività di controllo del territorio, una pattuglia della Squadra Volante dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura, ha notato una donna che procedeva nel parco a passo lento alzando il braccio come a chiedere aiuto.

All'ottavo mese di gravidanza, era uscita di casa per una passeggiata ma era stata colta dal malessere. Dolori al ventre. Per oltre due ore era rimasta in una panchina, sofferente, nella speranza che passasse qualcuno a prestarle aiuto. Non poteva chiamare nessuno dato che aveva il telefonino scarico.

La donna è stata prontamente soccorsa dagli operanti della pattuglia ed è stato rintracciato il marito che l'ha subito raggiunta in ospedale dove era stata accompagnata da personale del 118.