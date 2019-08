Blitz della polizia nel dormitorio ex Enel

Blitz della polizia nel dormitorio dei disperati ricavato negli ambienti dell'ex palazzo Enel in via Petrarca ad Arezzo. Alle 18 di martedì, su segnalazione, le Volanti sono intervenute e gli agenti sono entrati nella proprietà privata che viene sistematicamente violata e utilizzata come alloggio di fortuna. All'interno indumenti, segni di bivacco e anche biciclette provenienti probabilmente da furti. Nessun occupante abusivo della struttura sarebbe stato identificato, ma è certo l'impiego dell'ex Enel come riparo. Una situazione che perdura da tempo, in attesa di una riqualificazione che dura da anni, da quando l'immobile è rimasto vuoto. Degrado a due passi dal centro.