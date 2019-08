"Novantenne scomparso". Dormiva in auto

Anziano non rientra a casa e scattano le ricerche sul territorio. Poi, dopo una notte di ansia, il signore viene ritrovato a diversi chilometri di distanza: in un'area di servizio dove si era messo a dormire nell'auto rimasta senza benzina. Aveva dimenticato a casa il telefonino e non aveva potuto avvisare i familiari. E' successo tra lunedì e martedì ad Arezzo. Un caso a lieto fine. I congiunti dell'uomo, un novantenne aretino, avevano segnalato la scomparsa del proprio caro ai carabinieri. Si era così attivata la macchina delle ricerche. Poi la polizia stradale, al mattino, ha individuato l'anziano. Rimasto a secco e non pratico del self service, pare avesse deciso di attendere l'apertura della pompa di benzina.