Moretti, fallita la società immobiliare Mefa

Il tribunale di Arezzo ha dichiarato il fallimento di Mefa srl, società immobiliare del gruppo Moretti. Il patron Antonio Moretti possiede il 2 per cento ma tutto il resto è di un trust neozelandese ritenuto a lui riconducibile. L'istanza di Equitalia ha portato al default per effetto di 450 mila euro di pagamenti non versati per Iva e contributi. Il nuovo guaio rischia di aggravare la posizione dell'imprenditore sull'inchiesta penale per autoriciclaggio che lo vede indagato, insieme al figlio Andrea e ad altri, per 25 milioni di euro provenienti da reati fiscali e tributari che sarebbero stati lavati con un giro tra società italiane ed estere in una serie di operazioni. Il fallimento di Mefa - con sede in via Calamandrei - segue, per Antonio Moretti, quelli di Calzolai e Pellettieri e di Confitalia, del settore abbigliamento. Proprio per i mancati versamenti Iva di Confitalia, per 2,1 milioni, è scattata questa estate la confisca di immobili di Moretti, proprio quelli di Mefa, ubicati per lo più tra Cesena e Bari.

ARTICOLO SUL CORRIERE DI AREZZO IN EDICOLA E ON LINE DEL 22 AGOSTO