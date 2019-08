Piove e Arezzo si allaga di nuovo. Venerdì 23 nuova allerta meteo

Arezzo di nuovo allagata. Un temporale di forte intensità si è abbattuto nel pomeriggio di giovedì 22 agosto e la città si è ritrovata ancora sott'acqua a nemmeno un mese dall'alluvione dello scorso 27 luglio. Le zone più colpite quelle di via Romana, via Tripoli, Pratacci e Pescaiola. Cittadini arrabbiati di nuovo con stivali e pale a togliere acqua e fango. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco sia in città anche in provincia. Una squadra di Cortona è intervenuta in via Carraia Marciano della Chiana per la caduta di un albero. Una pianta secolare a causa del maltempo è caduta ed ha colpito un camper parcheggiato nelle vicinanze. Nessuna persona coinvolta, al momento della caduta il camper era vuoto. E venerdì 23 agosto è di nuovo allerta meteo.