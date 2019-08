Maltempo Arezzo, stretto monitoraggio dal Bagnoro a Santa Firmina

Pronto e immediato è stato l’intervento della Polizia Locale nel pomeriggio di giovedì 22 agosto a seguito del violento temporale che si è abbattuto sulla città. Tutto il personale in servizio al momento (sei pattuglie, un ispettore e il vicecomandante), si è attivato per far fronte alle richieste di assistenza che pervenivano in centrale. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente e si sono adoperati per scongiurare situazioni di pericolo, transennando sottopassi e strade e schiudendo tombini e fogne per permettere all’acqua di defluire. E’ stata anche messa in sicurezza una persona alla guida di un veicolo rimasto intrappolato dall’acqua nel sottopasso di via fratelli Lebole. A fianco degli agenti della PL, uomini e mezzi della manutenzione del Comune che altrettanto incisivamente hanno operato nelle situazioni di maggiore criticità. Nella zona di via Romana la temporanea esondazione del Sellina, con conseguente allagamento della sede stradale, ha richiesto la chiusura del sottopasso di via Alfieri per meno di due ore. Provvedimento analogo in via Fratelli Lebole. Permane lo stretto monitoraggio nelle zone di Bagnoro, Giotto, Santa Firmina, viale Santa Margherita, con la Polizia Locale in stato di preallerta.