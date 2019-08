Matrimonio saltò per l'alluvione, i promessi sposi... ci riprovano

Il loro matrimonio saltò per l'alluvione che il 27 luglio ha funestato Arezzo e le sue frazioni. Cristina Andreini e Michele Gattobigio, si sposeranno domani, sabato 24 agosto, nella chiesa di San Biagio a Frassineto. A distanza di un mese la coppia di fidanzati ci riprova dopo che la cerimonia nuziale si era trasformata in un’odissea con la sposo impossibilitato a raggiungere la chiesa a causa delle strade trasformate in fiumi. Il nubifragio che ha colpito il territorio aretino ha costretto Cristina e Michele a rinunciare alla celebrazione e alla festa nonostante alcuni invitati fossero già in chiesa ad attenderli assieme al parroco e al coro. Le previsioni meteo non sono delle migliori, ma i promessi sposi sperano nella clemenza del tempo.