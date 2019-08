Ucciso a botte, caso rischia archiviazione

Ucciso a botte in casa, rischio archiviazione per l'omicidio di Gastone Pagni. Quattro anni dopo la morte dell'informatore farmaceutico di 55 anni, massacrato nell'abitazione di via del Saracino, nel centro storico, l'inchiesta è al palo e si preannuncia la chiusura del fascicolo senza che si arrivi alla verità. L'uomo fu trovato al mattino con lesioni alla testa e al torace e, ricoverato in ospedale, morì il 19 agosto 2015. Lo scorso anno le indagini sembravano alla svolta quando venne indagato un quarantenne tunisino, che conosceva Pagni, per il reato di omicidio preterintenzionale. Ma il test del dna non ha dato i risultati sperati - tracce ematiche troppo deteriorate - e non sono emersi elementi per portarlo a giudizio. Pagni la sera dell'8 luglio aveva aperto la porta a qualcuno che conosceva e ci fu un litigio con il pestaggio. L'avvocato Osvaldo Fratini, che assiste la famiglia della vittima, auspica che la procura non archivi il caso e che le indagini possano ripartire con nuovo slancio per ottenere verità e giustizia.

ARTICOLO SUL CORRIERE DI AREZZO IN EDICOLA E ON LINE DEL 23 AGOSTO