Auto a gpl si ribalta, sessantenne resta incastrato: soccorso dai poliziotti

E' stato soccorso dai poliziotti della Squadra Volante dopo essere rimasto incastrato all'interno dell'auto che si è ribaltata dopo essere finita fuori strada. Il sessantenne aretino che si trovava all'interno del veicolo è stato poi trasferito in codice giallo dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale San Donato. Stando ai primi accertamenti, nell'incidente avrebbe subito un lieve trauma cranico. La ricostruzione dei fatti riporta alle 6.45 del mattino di sabato 24 agosto, in via Fratelli Rosselli ad Arezzo. Al 113 arriva la segnalazione di un incidente stradale. Sul posto arriva una pattuglia della Volante. L'uomo all'interno della vettura è cosciente ma ferito. L'auto, alimentata con una bombola a gpl, è in equilibrio instabile, appoggiata su un lato. Una situazione di potenziale pericolo. Il ferito è in condizione di poter essere spostato, così i poliziotti decidono di intervenire rapidamente. Mentre uno dei due bilancia il veicolo, l'altro sale in cima all'abitacolo e fa uscire il sessantenne estraendolo dallo sportello e affidandolo poi alle cure dei sanitari del 118, giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco e agli agenti della Polizia locale.