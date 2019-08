Cade lettera dall'insegna del teatro Petrarca: intervento dei vigili del fuoco

Spettacolare intervento dei vigili del fuoco per rimuovere tre lettere pericolanti dall'insegna dello storico Teatro Petrarca di Arezzo. La caduta di una delle lettere - che formano la scritta che si trova sulla parte posteriore dello stabile - ha richiesto, nella mattina di domenica 25 agosto, l'intervento, in accordo con il Ministero dei Beni culturali, di una squadra del personale Saf in forza al comando di via degli Accolti. Dopo una prima verifica, è stata presa la decisione di rimuovere tre delle lettere della scritta "R. Teatro Petrarca".