Uccisa in camera, legata al letto. La donna trovata morta in via Della Robbia si chiamava Maria Aparecida Venacio De Sousa, nata in Brasile l'8 aprile del 1959. Da anni viveva ad Arezzo. Non sono ancora chiare le cause del decesso, se per strangolamento o per colpi al capo con un oggetto contundente.

L'autopsia in programma oggi, martedì 27 agosto, spiegherà come Maria è stata assassinata. I primi rilievi del medico legale non hanno consentito di stabilire in modo preciso le modalità del delitto, che risalirebbe a non più di un giorno prima del ritrovamento del corpo, alle 18.30 di lunedì 26 agosto.

Le indagini svolte dalla squadra mobile della questura, guidata dal dottor Francesco Morselli, si svolgono negli ambienti della prostituzione, ma non solo. La donna non era nuda. Nessun segno di effrazione nella casa a breve distanza da Santa Maria delle Grazie e dall'Esselunga: chi l'ha ammazzata è entrato dopo che lei ha aperto la porta.

Fino a tarda notte si sono svolti gli accertamenti della scientifica e l'acquisizione delle testimonianze dei vicini di casa. Da via della Robbia è partito l'allarme nel pomeriggio di lunedì e sono stati i vigili del fuoco ad aprire l'appartamento dove è stata rinvenuta la sessantenne senza vita. Sul posto il pm Chiara Pistolesi.

Le prime indagini pare escludano un movente a scopo di rapina. La caccia all'assassino o agli assassini è in pieno svolgimento.