Omicidio di via Andrea Della Robbia, è il giorno dell'autopsia sul corpo di Maria Aparecida Venancio de Sousa, 60 anni, la donna trovata cadavere legata al letto, lunedì 26 agosto ad Arezzo. Oggi, mercoledì 28 agosto, il professor Mario Gabbrielli, incaricato dal pm Chiara Pistolesi, esegue l'esame autoptico per stabilire l'esatta causa della morte: se il colpo alla testa o lo strangolamento con lo spago stretto alla gola e fissato alla sponda del letto; la dinamica e la successione degli eventi traumatici; se prima del delitto c'è stato un rapporto sessuale; l'orario esatto del decesso sembra non oltre la domenica); se la donna si è difesa e magari nelle unghie sono rimaste tracce dell'assassino. La donna, originaria del Brasile, da anni ad Arezzo, è stata trovata seminuda: indossava solo un top maculato.

In corso gli esami di laboratorio sui campioni repertati dalla polizia scientifica: tracce ematiche, saliva, peli, capelli, liquido biologico, tracce di sudore. Servono per estrarre il profilo della persona che ha ucciso Maria. Al vaglio anche il telefonino cellulare ritrovato nel monolocale, i tabulati telefonici per ricostruire le frequentazioni e le ultime conversazioni. Controlli anche sulle telecamere della zona.

Da mettere in ordine la successione degli eventi precedenti al ritrovamento del corpo, avvenuto alle 18.30 di lunedì. Il marito della sessantenne, un campano di 59 anni, separato, era in rapporti stretti con Maria. Si vedevano e si sentivano spesso. Per lei era un punto di riferimento. E' stato l'uomo lunedì a chiedere ai vicini di controllare in casa perché Maria non rispondeva al telefono. Poi sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i poliziotti. L'uomo sarebbe stato sentito, come pure altre persone che erano in rapporto con Maria. L'ex marito pare fosse a Grosseto quando è stato raggiunto dalla notizia della morte della donna.

La squadra mobile diretta dal dottor Francesco Morselli non tralascia nessuna pista. Pare di avvertire fiducia nel buon esito delle indagini per assicurare alla giustizia l'autore del delitto, non uno sconosciuto ma nel giro delle frequentazioni abituali o dei clienti. Pare escluso il movente della rapina, come pure l'ipotesi del gioco erotico. Piuttosto una violenta lite per motivi che sfuggono.

