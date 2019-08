Trovato a rubare dentro al garage di una casa, diciannovenne arrestato e processato per direttissima. E' successo a Bibbiena e il giovane è stato bloccato dai carabinieri prima che potesse dileguarsi. A sorprenderlo sul fatto sono stati i proprietari. Il diciannovenne si era introdotto nel fondo e aveva preso di mira una bicicletta probabilmente da rivendere per ricavarne qualche soldo da spendere in droga. Nel giudizio per direttissima, accusato di tentato furto aggravato, ha patteggiato un anno e mezzo di reclusione ed ha ottenuto i benefici di legge. E' stato subito scarcerato.