Rapinatore aggredisce due ventenni: arrestato

Rapinatore seriale arrestato dai carabinieri. Ha aggredito due giovani nella giornata di martedì 27 agosto. I militari della Stazione di Arezzo, in collaborazione con quelli della Sezione Radiomobile del Nucleo operativo della Compagnia di Arezzo, hanno bloccato un 26enne del Casentino. I carabinieri erano stati allertati di due tentate rapine avvenute in rapida successione di fronte alla Stazione ferroviaria, zona giardini Porcinai, e al parco Giotto cai danni di due giovani che erano stati picchiati con efferata violenza.

Nella circostanza le vittime, due ventenni provincia di Siena e di Arezzo, dopo essere state avvicinate e minacciate dal rapinatore allo scopo di farsi consegnare il denaro in loro possesso, sono state colpite ripetutamente al volto a pugni riportando fratture alle ossa nasali.

Non lontano dal luogo della seconda aggressione, grazie alla descrizione del soggetto, è stato fermato il rapinatore, un 26enne del Casentino gravato da precedenti di polizia, e tratto in arresto per “tentata rapina” e “lesioni personali gravi”.

Al momento del controllo il giovane è stato inoltre trovato in possesso di un martelletto frangivetro che presumibilmente avrebbe potuto utilizzare per commettere altri reati e, pertanto, è stato segnalato in stato di libertà anche per “porto di armi ed oggetti atti ad offendere”.

L’arrestato è attualmente recluso presso la Casa Circondariale di Arezzo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.