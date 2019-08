Uccisa sul letto, la sorella: "Le dissi: vieni via di lì..."

“Il vero nome di mia sorella era Sueli”. Significa luminosa. “Lo scelse mamma quando nacque. Poi la madrina la segnò come Maria. No, a nostra mamma non abbiamo ancora detto che Sueli è morta. Non reggerebbe un dolore così. Ha 86 anni ed è uscita da poco dall’ospedale. E Maria è stata uccisa in modo brutale.”

La sorella di Maria Aparecida Venancio de Sousa è una signora brasiliana che vive in Italia ormai da 37 anni. Arezzo è la sua città. Non vuole che si pubblichi il suo nome ed è furibonda perché qualcuno l’ha fotografata mentre l’altra piangeva davanti alla casa dove hanno trovato cadavere Maria, anzi Sueli.

“L’ho fatta venire io ad Arezzo diversi anni fa. All’inizio da turista. Poi ha conosciuto Antonio e si è sposata qui. Ma in Brasile, a San Paolo, ha due figli, un maschio e una femmina, e tre splendidi nipoti”.

Maria, 60 anni compiuti ad aprile, è nata nello Stato di Bahia, a Itabuna, una ex capitale del cacao. Poi ha scelto Arezzo per la sua vita. “Inizialmente - prosegue la sorella - faceva le pulizie in due palazzi importanti della città. Poi ha conosciuto Antonio, un uomo napoletano, e si sono sposati. Vivevano in zona Fiorentina. Poi si sono lasciati e lei è andata a vivere là dove è successa questa cosa orribile, in via Della Robbia. Aveva con sé un porcellino d’India. E aveva molti amici che la rispettavano. Ma era rimasta legata al marito, nonostante la separazione.” Tra le sorelle, un rapporto saltuario, fatto di contatti non frequenti. Ognuna per la sua strada, però sicure entrambe di esserci, l’una per l’altra.

“L’ultima volta che l’ho sentita sarà stato un paio di mesi fa. Era tranquilla, nel suo mondo.”

Ma cosa può essere successo a Maria, la sorella non riesce a spiegarselo. Confida nelle indagini della polizia e non vuol essere di intralcio. “A dire la verità io tante volte le dicevo di venire via da quella casa: non mi piaceva proprio la zona”.

Di più però la sorella non spiega: “Ci sono le indagini”, ripete. E aggiunge: “Sono quasi quarant’anni che sto qui ad Arezzo e non ho mai avuto un problema. Ora questa tragedia enorme e tanta sofferenza”. Rabbia e dolore. “Voglio sapere cosa è successo, chi ha fatto questo a Maria. Voglio verità e giustizia. Era così dolce e gentile, la mia cara sorella Sueli”.

Che vuol dire luminosa, ma è finita in un gorgo buio. Morta ammazzata