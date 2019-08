"Miopi, compiacenti, perseveranti nella bancarotta". Sono i termini usati dal gup di Arezzo, Giampiero Borraccia, nelle motivazioni della sentenza di condanna per l'ex presidente di Banca Etruria, Giuseppe Fornasari, e per l'ex direttore generale Luca Bronchi. In 211 pagine depositate questa estate il giudice ripercorre e analizza le varie operazioni sulle quali è stata accertata la penale responsabilità degli imputati, nel processo di primo grado celebrato con rito abbreviato. Il verdetto del 31 gennaio vide Fornasari e Bronchi condannati a 5 anni di reclusione. Ora potranno impugnare la sentenza in appello. Nello stesso processo furono condannati, con profili di responsabilità minori, l'ex direttore Alfredo Berni (due anni) e l'ex consigliere di amministrazione Rossano Soldini.

Le motivazioni - di cui il Corriere di Arezzo in edicola riferisce in un servizio - indicano il consistente flusso di finanziamenti in uscita da Bpel verso clienti per i quali secondo il giudice era manifesta l'impossibilità di restituire le somme. Milioni gettati alle ortiche, che configurano il reato della bancarotta fraudolenta e in alcuni casi semplice, per l' "avventatezza" con cui vennero assegnate le somme senza reali garanzie. Una gestione del patrimonio che concretizza, per il gup, la distrazione e dissipazione di ingenti somme. Si va dal cantiere navale dello yacht, impresa definita "velleitaria" con ingenti risorse polverizzate, a dubbie ristrutturazioni immobiliari, alle reiterate erogazioni verso le società dell'influente finanziere Alberto Rigotti, che in un caso ottenne la somma che gli serviva per non perdere il diritto, come membro del cda di Etruria, di votare per il cambio della guardia in Bpel: via Elio Faralli, nuovo presidente Fornasari. Spunta anche la mediazione di un senatore democristiano che propiziò una linea di credito.

Una serie di linee di credito vennero aperte in aperto conflitto di interesse, per andare incontro a richieste di soci. Il giudice contesta agli imputati la "compiacenza" con cui la banca si adoperò dietro pressioni.

Tra le vicende c'è poi la liquidazione per oltre 700 mila euro netti per il direttore Bronchi, con modalità di calcolo frutto, dice il giudice, di una "partita a due" tra Bronchi e l'ultimo presidente di Etruria, Lorenzo Rosi, che su questo aspetto è chiamato in causa nel processo che il 20 settembre entra nel vivo per i 25 imputati che hanno scelto il rito ordinario. Confiscati i 400 mila euro in più che, secondo la sentenza, furono girati a Bronchi per un "incentivo" non dovuto.

Sulla liquidazione Bronchi resta in sospeso anche la posizione dell'ultimo cda, del quale faceva parte anche Pierluigi Boschi. L'archiviazione chiesta dalla procura non è stata suggellata dal gip Piergiorgio Ponticelli e il 4 ottobre è in programma al tribunale di Arezzo una specifica udienza.

